FA CUP şampiyonu Manchester City

FA CUP finalinde Manchester City, Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

FA CUP finalinde Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City 1-0'lık skorla kazandı.

KUPA SEMENYO İLE GELDİ

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, sessizliği Manchester City bozdu. Manchester City'e kupayı getiren golü 72. dakikada Antoine Semenyo kaydetti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı. 

FA CUP'I 8. KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte 2023'ten sonra Federasyon Kupası'nı tekrar kazanan Manchester City, bu kupayı tarihinde 8. kez müzesine götürdü. İngiliz devi, Pep Guardiola döneminde ise 20. kupasını kazanmayı başardı. 

Cemre Yıldız
