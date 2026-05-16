Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evlilik kararı aldı. Ünlü türkücü, “Eylülde düğün düşünüyoruz. Bu pazar istemeye geliyorlar” diyerek sevenleriyle müjdeli haberi paylaştı.

Ünlü türkücü Sevcan Orhan, bir süredir birlikte olduğu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile evlilik kararı aldıklarını açıkladı. Orhan’ın “Bu pazar istemeye geliyorlar” sözleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

PHUKET TATİLİ GÜNDEM OLMUŞTU

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın aşkı, Tayland’ın Phuket adasındaki tatil görüntüleriyle ortaya çıkmıştı. Çiftin birlikte tatil yaptığı kareler uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. O dönem Buca Belediyesi’nde temizlik işçilerinin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı almasıyla birlikte tatil görüntüleri tartışma yaratmıştı.

"TALİHSİZ ZAMANDA GİTTİK"

Sevcan Orhan, gelen eleştirilere ilişkin yaptığı açıklamada "Talihsiz zamanda gittik. Gerçekten benim işim ve tatilimle ilgisi yok. Görkem Bey kendi açıklama yapar" ifadelerini kullanmıştı.

EVLENİYORLAR 

Ünlü türkücü, yaşanan tartışmaların ardından ilk kez ilişkileriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sevcan Orhan, Görkem Duman ile evlilik kararı aldıklarını duyurdu. Mutluluğunu paylaşan ünlü sanatçı, düğün planlarını da açıkladı. Orhan, “Çok mutluyum, her şey yolunda, Eylülde de düğünümüzü düşünüyoruz. Bu pazar istemeye geliyorlar.” dedi.

Çiftin evlilik kararı kısa sürede magazin dünyasında gündem oldu.

Yengeniz hanım tatil karşılığı beleş konser verir artık

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

