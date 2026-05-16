Kim seçilirse seçilsin gelecek! Fener'e yıldız golcü

Fenerbahçe’de iki başkan adayının da Vangelis Pavlidis transferi için çalıştığı öne sürüldü. Benfica’nın yıldız golcü için 40 milyon euro istediği belirtildi.

  • Fenerbahçe başkan adayları, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis'i transfer etmek istiyor.
  • Pavlidis, Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyor.
  • Benfica, Pavlidis için 40 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri yaklaşırken transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertli camiada iki başkan adayının da Vangelis Pavlidis transferi için yoğun mesai harcadığı öne sürüldü.

PAVLIDIS İÇİN ORTAK HEDEF

Sabah’ın haberine göre Fenerbahçe’de başkan adayları, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis’i kadroya katmak istiyor. Yunan golcünün yeni sezon transfer planlamasında öncelikli hedeflerden biri olduğu belirtildi.

TÜRKİYE’YE SICAK BAKIYOR

Haberde Pavlidis’in Türkiye’de forma giyme fikrine sıcak baktığı aktarıldı. Sarı-lacivertli kulübün oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

BENFICA’NIN TALEBİ 40 MİLYON EURO

Portekiz ekibi Benfica’nın yıldız golcü için yaklaşık 40 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu belirtildi.  Fenerbahçe yönetiminin transfer şartlarını değerlendirdiği öğrenildi.

BENFICA’DA ETKİLİ SEZON GEÇİRDİ

27 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Pavlidis’in Avrupa’dan birçok kulübün de radarında olduğu ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
