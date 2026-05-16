Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Rahmi Koç ve Ali Koç ile gerçekleştirdiği görüşmede kendisine takdim edilen özel hediye dikkat çekti. Çerçeve içerisinde sunulan “Bozkurtlu 5 lira” olarak bilinen nadir banknotun, koleksiyon dünyasında oldukça değerli bir parça olduğu ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç’u makamında kabul etti. Görüşmede Koç ailesinin Bahçeli’yi Koç Topluluğu’nun 100’üncü yıl etkinliklerine davet ettiği öğrenildi.

MHP tarafından yapılan açıklamada, “Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı. Görüşmenin ardından paylaşılan karede Bahçeli’ye verilen hediye ise gündem oldu.

“BOZKURTLU 5 LİRA” HEDİYE EDİLDİ

Gazeteci Toygun Atilla’nın Patronlar Dünyası’nda yer alan haberine göre, çerçeve içindeki banknotun koleksiyoncular arasında “Bozkurtlu 5 lira” olarak bilinen nadir paralardan biri olduğu belirtildi.

Resmi adı “1 Emisyon 5 Türk Lirası” olan banknotun, Cumhuriyet’in ilk emisyon paraları arasında yer aldığı ifade edildi. 1927 yılında tedavüle çıkan banknotun üzerindeki bozkurt figürü nedeniyle yıllardır bu isimle anıldığı aktarıldı.

Bozkurt sembolünün, genç Cumhuriyet döneminde oluşturulmaya çalışılan milli kimlik anlayışının önemli simgelerinden biri olduğu belirtilirken, o dönemde figürün pullardan kamu kurumlarına kadar birçok alanda kullanıldığı kaydedildi.

DEĞERİ 20 BİN DOLARA KADAR ÇIKABİLİYOR

Koleksiyon dünyasında oldukça değerli kabul edilen banknotun fiyatının; seri numarası, kondisyonu, imza grubu ve nadirliğine göre değişiklik gösterdiği ifade edildi. Uzmanlara göre iyi korunmuş örneklerin uluslararası müzayedelerde 15 ila 20 bin dolar arasında alıcı bulabildiği belirtildi.

Öte yandan banknotun İngiltere’de basıldığı bilgisi de dikkat çekti. Paranın alt kısmında yer alan “Thomas De La Rue & Company Limited Londres” ibaresinin, dönemin önemli güvenlik baskı şirketlerinden birine ait olduğu öğrenildi.

