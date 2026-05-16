Tanju Çolak'tan Galatasaray yönetimine sert tepki: Biz gavur muyuz kardeşim!

Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane golcülerinden Tanju Çolak, sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarına çağrılmamasına tepki gösterdi. "Biz gavur muyuz!" diyen Tanju Çolak, Dursun Özbek'e kırgınlığını ifade etti.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsanevi golcülerinden Tanju Çolak, Galatasaray yönetimine karşı sert eleştirilerde bulundu. "Gerçek Kral" isimli kitabının imza günü etkinlikleri kapsamında Aydın’ın Nazilli ilçesine gelen efsane futbolcu, burada hayranlarının ve özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Düzenlenen imza gününde açıklamalarda bulunan Çolak, sarı-kırmızılı yönetimin şampiyonluk kutlamalarındaki tutumuna adeta sitem etti.

''BİZ GAVUR MUYUZ KARDEŞİM!''

Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluğu kutlayarak sözlerine başlayan Tanju Çolak, kutlamalara davet edilmemesine tepki gösterdi. Kulüp yönetiminin yabancı eski futbolculara gösterdiği özeni yerli isimlerden esirgediğini savunan Çolak, "Türk futbolu ve Galatasaray için bir tane Tanju Çolak var. İsviçre'deki istatistik kurumu, beni dünyanın en iyi 48 futbolcusu arasında gösterdi. Bronz Ayakkabı ve Gümüş Ayakkabı sahibiyim. Altın Ayakkabıyı da Galatasaray'da aldım. Neden, niye, niçin bizleri çağırmıyorlar? Siz gidin anca yabancı futbolcuları çağırın. Onlara VIP araç verin, otel verin, bakıcı verin. Peki biz neyiz? Biz gavur muyuz kardeşim!" dedi. 

''TÜRK FUTBOLCULARIN EMEKLERİNE SAYGI DUYUN''

Galatasaray'ın tarihinde derin izler bırakmış pek çok Türk futbolcunun kulüpten ve etkinliklerden uzaklaştırıldığını iddia eden efsane golcü, "Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Hasan Şaş, Ergün Penbe, Ümit Davala gibi bu takım için efsane olmuş isimleri çağırmıyorsunuz. Galatasaray'ı Galatasaray yapan bu Türk futbolculardır. O emeklere saygı duymuyorsunuz. Çok mu zor efsane Türk futbolculara değer vermek? Yerli futbolculardan bu kadar mı çekiniyorsunuz?" ifadelerini kullandı. 

''GALATASARAYLILIĞIMI KİMSE SORGULAYAMAZ''

Sarı-kırmızılı kulübe olan bağlılığının tartışılamayacağını vurgulayan Tanju Çolak, yönetimin sergilediği bu dışlayıcı tavrın efsane isimleri kulüpten kopardığını ifade ederek, "Benim Galatasaraylılığımı kimse sorgulayamaz, haddine değil. Bugüne kadar 28 ile gittim. Gittiğim her yerde Galatasaraylı olduğumu söylüyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Ama eski futbolculara böyle davranarak onları kulüpten uzaklaştırıyorsunuz. Dursun Özbek'e kırgınım." şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıkenan canli canli:

onu surekli 2.ci olan takima gitmeden dusunecektin tanju efendi , efsane olacakken klupsuz kalip kestane olmayi sen tercih ettin , kusura bakma

Haber YorumlarıSeko:

Tanju sen git rıdvanın yanına....

Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Evet fransız

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

