Haberler

Rizespor'da Samet Akaydin için yolun sonu

Rizespor'da Samet Akaydin için yolun sonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli futbolcu Samet Akaydin, yeni sezon öncesi Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlayamazken, milli yıldıza birçok ülkeden talibi olduğu belirtildi.

  • Samet Akaydin'in temsilcisi, Çaykur Rizespor ile yeni sözleşme görüşmelerinin anlaşma sağlanamadan sona erdiğini açıkladı.
  • Samet Akaydin, sezon sonunda serbest statüye geçecek.
  • Avrupa ligleri, Arap yarımadası ve MLS kulüpleri Samet Akaydin'e ilgi gösteriyor.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor forması giyen Samet Akaydin'in temsilcisi FIFA Menajeri Ender Yurtgüven, milli futbolcu Samet Akaydin'in geleceğiyle ilgili konuştu. 

RİZESPOR İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Deneyimli defans oyuncusu adına Karadeniz ekibiyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını belirten Yurtgüven, Avrupa dışında birçok kulübün de ilgisi olduğunu söyledi. 

AVRUPA'DAN BİRÇOK TALİBİ VAR

Yurtgüven, "Samet Akaydin’in sezon sonunda sona erecek sözleşmesiyle ilgili olarak önceliğimiz mevcut kulübümüz Çaykur Rizespor olmuştu. Yaklaşık 1.5 aydır süren görüşmeler neticesinde taraflar arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamış ve görüşmeler sona ermiştir. Sezon sonunda serbest statüye geçecek olan milli futbolcumuz için, yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler değerlendirilmeye başlanacaktır. Avrupa ligleri, Arap yarımadası ve MLS kulüplerinin Samet Akaydin’e ilgisi bulunmaktadır. Hedefimiz, haziran ayına kadar yeni kulübüyle sözleşme imzalamaktır. Çaykur Rizespor camiasına ve taraftarlarına, Samet Akaydin’e 1.5 yıldır gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı

Kahreden olay! Anne ve kızı feci şekilde öldü, baba ağır yaralı
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren görüntü! Hepsi varilin içinden çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi

Ringde değil direksiyondayken saldırdı: Boksör turist hastanelik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere: Sizi kirli emelleri için kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere bir çağrı var: Müsaade etmeyin...
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı

Tüm ilçe ayakta! 21 yıllık hasret sona erdi

Tanju Çolak'tan Galatasaray yönetimine sert tepki: Biz gavur muyuz kardeşim!

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü: Biz gavur muyuz kardeşim!
Şampiyonluk geldi ortalık yıkıldı! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

Tarihi maç bitince olanlar oldu!
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta