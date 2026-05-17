Leao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket
Yaz transfer döneminde Milan'dan ayrılması beklenen ve ismi Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao, Galatasaray'ın yıldızları Leroy Sane, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs'un şampiyonluk paylaşımlarını beğendi. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarları heyecana soktu.
LEAO'DAN ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ
Portekizli sol kanat oyuncusu Leao, sosyal medya hesabından yaptığı beğenilerle Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da Victor Osimhen, Leroy Sane ve Ismail Jakobs'un şampiyonluk gönderilerini beğendi.
Deneyimli oyuncunun bu hamlesi Galatasaraylı taraftarlarda heyecan yarattı. Futbolseverler, Leao'nun Galatasaray'a transfer olabileceği iddialarını değerlendirdi.