TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı
İstikbal Mobilya’nın satış süreci tamamlandı. TMSF tarafından gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi veren Paşalı Grup, şirketi 16 milyar 500 milyon TL bedelle satın aldı. İlk ihalede 12 milyar 500 milyon TL olarak belirlenen şirket değeri, ikinci ihalede yaklaşık 4 milyar TL arttı. İnşaat, otomotiv, araç kiralama ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Paşalı Grup’un, bu satın almayla mobilya sektöründe de güçlü bir konuma gelmesi bekleniyor.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan İstikbal Mobilya’nın yeni sahibi Paşalı Grup oldu. Şirket, gerçekleştirilen ihalede 16 milyar 500 milyon TL bedelle satıldı.
TMSF Genel Merkezi’nde düzenlenen açık artırmaya üç şirket katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek teklifi veren Paşalı Grup, İstikbal Mobilya’yı satın almaya hak kazandı.
ŞİRKETİN DEĞERİ 4 MİLYAR TL ARTTI
İstikbal Mobilya’nın satış sürecinde şirket değerindeki artış dikkat çekti. İlk ihalede şirket için belirlenen muhammen bedel 12 milyar 500 milyon TL olmuş ancak yeterli katılım sağlanamadığı için ihale iptal edilmişti.
Son gerçekleştirilen ihalede ise şirketin değeri yaklaşık 4 milyar TL artarak 16 milyar 500 milyon TL’ye yükseldi. Uzmanlar, bu artışı mobilya sektörüne yönelik yatırımcı ilgisinin yeniden yükselmesi olarak değerlendirdi.
PAŞALI GRUP İÇİN YENİ DÖNEM
1978 yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Paşalı Grup, daha sonra otomotiv, araç kiralama ve turizm alanlarında da yatırımlar yaptı. 1991 yılında merkezini İstanbul’a taşıyan grup, Adem Paşalı yönetiminde büyümesini sürdürdü.
İstikbal Mobilya satın almasıyla birlikte Paşalı Grup’un mobilya ve perakende sektöründe de güçlü bir oyuncu haline gelmesi bekleniyor.