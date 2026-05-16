Ergin Ataman, İsrailli başkana savaş açtı

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medyadan kendisini eleştiren Hapoel IBI Başkanı Ofer Yannay'a yanıt verdi. Ataman, yaptığı açıklamada ''Asla benim seviyeme gelemezsin. Bu kafayla tek bir EuroLeague bile kazanamazsın, benim üç EuroLeague şampiyonluğum var. Çeneni kapa ve kendi takımın hakkında konuş" dedi.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, kendisini eleştiren İsrail ekibi Hapoel IBI Başkanı Ofer Yannay'ın sözlerine tepki gösterdi. Ataman, Yannay'ın saygısız biri olduğunu ve işiyle ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

''KENDİ ALDIĞIN SONUÇLARA BAK''

Yannay'ı tanımadığını söyleyen Ergin Ataman, "Ona şunu söylemek istiyorum: Seni tanımıyorum, belki iyi birisindir ama çok saygısızsın. Sadece kendi takımınla, kendi koçunla ve oyuncularınla ilgilen. Git kendi aldığın sonuçlara bak, bu EuroLeague'deki ilk sezonundu. Benim hakkımda konuşmaya hakkın yok." şeklinde konuştu.

''ÇENENİ KAPA!''

Kendi kariyerinde üç Avrupa Ligi şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Ataman, "Saygılı olmak gerekiyor, git kendi oyuncuların hakkında konuş. Gelecek sezon için senin bütçen 75 milyon olacakmış, öyle duydum. İyi şanslar. Ancak bu mantaliteyle bütçen 75 değil, 100 milyon bile olsa hiçbir şey kazanamazsın. Asla benim seviyeme gelemezsin. Bu kafayla tek bir EuroLeague bile kazanamazsın, benim üç EuroLeague şampiyonluğum var. Çeneni kapa ve kendi takımın hakkında konuş." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ergin Ataman, takımının EuroLeague'de Valencia ile oynadığı play-off serisindeki 5. maçının devre arasında oyuncusu TJ Shorts'u "O sahadayken dörde beş hücum ediyoruz." şeklinde eleştirmişti. Hapoel başkanı Ofer Yannay ise Ataman'ın bu sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak "Saygısız ve küstahça… Bu arada koç Ataman, duyduğuma göre oyuncuların bir koçları olmadığını düşünüyorlar." demişti.

Cemre Yıldız
