Şampiyonluk geldi ortalık yıkıldı! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

İskoçya Premiership’te Hearts karşısında son dakikalarda şampiyonluğa ulaşan Celtic’te maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşandı.

ŞAMPİYONLUK SON 10 DAKİKADA GELDİ

Hearts’ın 41 yıllık hegemonyayı sona erdirme hayali, Celtic’in son dakikalarda bulduğu gollerle sona erdi. 87. dakikada öne geçen Celtic, uzatma anlarında attığı golle mücadeleyi 3-1 kazandı.

TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Celtic taraftarları büyük coşku yaşadı. Tribünlerden sahaya giren taraftarlar futbolcularla birlikte şampiyonluğu kutladı.

STADYUMDA BÜYÜK SEVİNÇ

Celtic Park’ta maç sonunda adeta bayram havası oluştu. Oyuncular ve taraftarlar uzun süre birlikte kutlama yaptı. 1 puanın bile şampiyonluk için yeterli olduğu maçta Hearts, son dakikalarda gelen gollerle büyük yıkım yaşadı. Böylece İskoçya’da Celtic ve Rangers’ın 41 yıllık şampiyonluk üstünlüğü devam etti.

