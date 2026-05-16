Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, avukat kızının çakarlı lüks araç görüntülerinin ardından başlayan tartışmalar sonrası görev yaptığı gazeteden ayrıldığını duyurdu. Tepki çeken olayın ardından üç ay zorunlu izne çıkarıldığı iddia edilen Pazarcı, "Akşam Gazetesi'nden anlaşıp ve Ankara'daki arkadaşlarla el sıkışıp ayrıldım. Ben gazeteciyim! Kalemim elimde!" sözleriyle veda mesajı paylaştı.

Akşam gazetesinin Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı’nın lüks bir araçta çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan videoda araçta çakar düzeneği bulunduğunun görülmesi üzerine çok sayıda tepki geldi.

Olayın ardından emniyet ekipleri inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde çakar sisteminin izinsiz kullanıldığı tespit edildi. Araç sahibine 173 bin 392 lira idari para cezası kesilirken, lüks otomobilin bir ay süreyle trafikten men edildiği açıklandı.

EMİN PAZARCI’DAN SERT ÇIKIŞ

Kızıyla ilgili eleştirilerin büyümesi üzerine Emin Pazarcı da sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı. Pazarcı paylaşımında, “Ulan it kopuk takımı... Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil bende var. Ama bir kere bile kullanmadım. Tersini ispat eden çıkarsa, alnını karışlarım!” dedi.

“ÜÇ AY ZORUNLU İZNE ÇIKARILDI” İDDİASI

Eski AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emin Pazarcı’nın yaşanan tartışmalar nedeniyle üç ay zorunlu izne çıkarıldığını öne sürdü. Bu gelişmenin ardından gözler Akşam gazetesi yönetimine çevrilirken, Pazarcı’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

“ARKADAŞLARLA EL SIKIŞIP AYRILDIM”

Emin Pazarcı, yaptığı paylaşımda Akşam gazetesindeki görevinden ayrıldığını duyurdu. Pazarcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Akşam Gazetesi'nden anlaşıp ve Ankara'daki arkadaşlarla el sıkışıp ayrıldım. Ankara Temsilciliğine getirilen Yusuf Alabarda'ya yeni görevinde başarılar dilerim. Burada güzel dileklerini ileten herkese teşekkür ederim.”

Gazeteci Osman Diyadin’in sözlerine de yer veren Pazarcı, “Gazetecinin makamı koltuk değil kalemdir” ifadelerini paylaştıktan sonra, “Ben gazeteciyim! Kalemim elimde!” dedi.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCELAL BOZKURT:

Gazetecimi!!!??

Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Gazeteci mi? Ulan sokaktan geçene sorsak adını bilmezler Bir de gazeteciyim diyor.

Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Adam herkese namus edep dersi vermeye çalışıyordu. Her köşeyi tutmuş

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

