Haberler

Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin Ankara'da düzenlenen olağan meclis toplantısında yeniden başkan seçildi. Toplantıda ayrıca encümen üyeleri ve başkan vekilleri belirlendi.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nde, yeniden başkan seçildi.

Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı 1'inci Olağan Birlik Meclisi Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2 günlük toplantıda, Birliğin son 2 yıllık faaliyetleri değerlendirildi, 'Tarihi Kentlerde Miras Seferberliği Proje Destekleri' kapsamında hazırlanan projeler paylaşıldı ve yeni dönem yönetimi belirlendi. Toplantının 2'nci gününde yapılan seçimde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden Tarihi Kentler Birliği Başkanı oldu. Seçim sonucunda Tarihi Kentler Birliği Encümen üyeliğine; Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve Sur Belediye Başkanı Adnan Örhan seçildi. Meclis 1'inci Başkan Vekilliğine Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Meclis 2'nci Başkan Vekilliğine ise Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse seçildi. Katip üyeliklere ise asil üye olarak Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, yedek üye olarak Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor

Binalarda yeni dönem başlıyor
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar

86 ve 79 yaşındaki çiftin tüm serveti tek telefonla gitti
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler

Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler