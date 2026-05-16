Bundesliga'da nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu

Bundesliga'nın 34. haftasında son hafta maçları aynı saatte oynandı ve sezon resmen sona erdi. Maçların ardından küme düşen takımlar ile Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu.

WOLFSBURG'A SON BİR UMUT

Futbolseverlerin merakla beklediği maçta Wolfsburg, deplasmanda St. Pauli'yi 3-1 yenerek kümede kalma yolunda play-out maçı oynamaya hak kazandı. St.Pauli ise, evinde Mainz'a 2-0 yenilen Heidenheim ile birlikte küme düştü.

AVRUPA BİLETLERİ

Şampiyon Bayern Münih ile birlikte Borussia Dortmund, Leipzig ve Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Hoffenheim ve Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi bileti aldı. Freiburg ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.