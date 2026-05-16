Haberler

Bundesliga'da nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu

Bundesliga'da nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bundesliga'da son hafta oynanan maçların ardından küme düşen takımlar belli oldu. Ayrıca Avrupa kupalarına katılacak takımlar da belli oldu.

Bundesliga'nın 34. haftasında son hafta maçları aynı saatte oynandı ve sezon resmen sona erdi. Maçların ardından küme düşen takımlar ile Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu. 

WOLFSBURG'A SON BİR UMUT

Futbolseverlerin merakla beklediği maçta Wolfsburg, deplasmanda St. Pauli'yi 3-1 yenerek kümede kalma yolunda play-out maçı oynamaya hak kazandı. St.Pauli ise, evinde Mainz'a 2-0 yenilen Heidenheim ile birlikte küme düştü.

AVRUPA BİLETLERİ 

Şampiyon Bayern Münih ile birlikte Borussia Dortmund, Leipzig ve Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Hoffenheim ve Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi bileti aldı. Freiburg ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

Icardi'de büyük müjde!
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Tozu dumana kattı! Kocaeli Stadyumu'nda Zayn Sofuoğlu'ndan motosiklet şovu

7 yaşında tozu dumana kattı
Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro: “Gelecekten Gelen Çocuk” okullarda

Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi