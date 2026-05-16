Görüntü Türkiye'den! Vatandaşlar toplanıp şükür duası yaptı

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde bu yıl yağışların bol geçmesi nedeniyle şükür duası düzenlendi. Tarihi Sultanhanı Kervansarayı yanında gerçekleştirilen programda vatandaşlar bereket için dua ederken, etkinlik sonunda aşure ikram edildi.

  • Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bol yağışlar nedeniyle şükür duası yapıldı.
  • Etkinlik Sultanhanı İlçe Müftülüğü tarafından organize edildi ve Kaymakam Bilal Göksun da katıldı.
  • Duadan sonra vatandaşlara aşure ikram edildi.

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde bu yıl yağışların bol ve bereketli geçmesi nedeniyle şükür duası yapıldı. Tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nın yanında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bereketin devamı için dua etti.

YOĞUN KATILIM OLDU

Sultanhanı İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen program, tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nın yanı başındaki alanda gerçekleştirildi. Toprakların suya doyması ve verimli bir sezon geçirilmesi nedeniyle düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa Sultanhanı Kaymakamı Bilal Göksun da katılarak vatandaşlarla birlikte dua etti.

VATANDAŞLAR BEREKET İÇİN DUA ETTİ

Etkinlikte bir araya gelen ilçe sakinleri, yağışların devam etmesi ve bereketli sezonun sürmesi için ellerini semaya açtı. Sultanhanı Müftüsü Selman Çiloğlu tarafından yapılan şükür duasının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

TARİHİ KERVANSARAY GÖLGESİNDE BİRLİK MESAJI

Tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nın gölgesinde gerçekleşen etkinlikte, hem bereket için şükredildi hem de birlik ve beraberlik mesajları verildi. Program yapılan ikramların ardından sona erdi.

O anlardan kareler; 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Aydin Ayaydin:

Bazi kaynaklar, amerikanin vurulan radari sonrasi yagislarin ortadoguda arttigini idda ediyor... Belki...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

