Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gazeteciye tehdit: Bırakmazsan sana silah çekecekler
BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda basın açıklaması yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteciyi hedef alarak, “Telefonla uğraşmayı bırakmazsan, sana silah çıkaracaklar. Şaka yapmıyorum” sözleriyle tehdit etti. Diplomatik temasların gölgesinde yaşanan olay toplantının önüne geçti.
BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen toplantıda bir araya geldi. İki gün süren görüşmelerde özellikle Orta Doğu’daki güvenlik meseleleri masaya yatırıldı. Ancak üyeler arasında yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle ortak açıklama konusunda uzlaşma sağlanamadı.
Toplantıda küresel güvenlik, bölgesel çatışmalar ve ekonomik iş birliği başlıkları ele alınırken, diplomatik temasların gölgesinde dikkat çeken bir gerginlik yaşandı.
LAVROV’DAN GAZETECİYE TEHDİT GİBİ SÖZLER
Basın toplantısı sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bir gazeteciye yönelik sözleri büyük yankı uyandırdı. Yüksek sesle yaptığı canlı çeviri yapan gazetecinin telefon kullanmasına tepki gösteren Lavrov, sert ifadeler kullandı.
Lavrov, gazeteciye dönerek, “Buradan çıkar mısın? Telefonla uğraşmayı bırakmazsan, sana silah çıkaracaklar. Şaka yapmıyorum” dedi.
O anlar toplantıya damga vururken, Lavrov’un sözleri sosyal ve diplomatik çevrelerde tartışma yarattı.