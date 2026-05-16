Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP’den AK Parti’ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirmesinde, önümüzdeki süreçte yeni katılımların da olabileceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, son dönemde CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve CHP’de yaşanan tartışmalar soruldu. Erdoğan, AK Parti’nin millete hizmet odaklı bir hareket olduğunu belirterek, partiye katılan isimlerin huzuru AK Parti’de bulduğunu söyledi.

“HUZURU AK PARTİ’DE BULDULAR”

CHP yönetimi tarafından baskı ve tehdit gördüklerini düşünen bazı isimlerin AK Parti’ye katıldığını ifade eden Erdoğan, “Biz millete hizmet etmek gayesiyle bir araya gelmiş bir hareketiz. Yüksek değerlerimizi ve hizmet anlayışımızı paylaşanlarla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

CHP’de yaşanan iç tartışmaların siyasetin itibarı açısından üzücü olduğunu belirten Erdoğan, partide bir dönem görev alan isimlerin yaşanan tabloyu daha iyi bildiğini savundu.

“YENİ KATILIMLAR OLABİLİR”

AK Parti’ye geçen belediye başkanlarının ortak mesajının “CHP’de hizmet üretilemediği” yönünde olduğunu dile getiren Erdoğan, “Belediyecilik yapamaz hale geldiklerini söylediler. Bundan sonra da aynı şekilde aramıza katılacak arkadaşlar olabilir” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece yarısı ellerinde fenerle topluyorlar! Kilosu 35 TL'den alıcı buluyor

Gece fenerle topluyorlar! Kilosu 35 TL'den kapış kapış gidiyor
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler

Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler
Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor

Belediye başkanı ile türkücü aşkında yeni gelişme

Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak