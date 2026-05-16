Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Süper Lig'in 34. ve son haftasında küme düşen Fatih Karagümrük, sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fatih Karagümrük ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük, 2-1'lik skorla kazandı.

Corendon Alanyaspor'un golü 32. dakikada Meshack Elia'dan geldi. Fatih Karagümrük'ün golleri ise 48 ve 73. dakikada Sam Larsson'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte küme düşmesi geçtiğimiz hafta kesinleşen Fatih Karagümrük, sezonu 30 puanla tamamlayarak 1. Lig'e düştü. Corendon Alanyaspor ise sezonu 37 puanla tamamladı. Antalya ekibi, Süper Lig'de üst üste 10. sezonunu kümede kalarak tamamlamayı başardı.

Cemre Yıldız
