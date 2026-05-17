Haberler

Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Yobe eyaletindeki Nijerya Ordusu Özel Kuvvetler Okulu'na düzenlenen terör saldırısında 17 polis hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıyı püskürtmeye çalışan askerlerden de ölenler oldu.

Nijerya'nın Yobe eyaletinde bulunan Nijerya Ordusu Özel Kuvvetler Okulu'na düzenlenen terör saldırısında 17 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Anthony Placid, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mayıs'ta Yobe eyaletine bağlı Buni Yadi kasabasında bulunan Nijerya Ordusu Özel Kuvvetler Okulu'na yönelik terör saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda 17 polisin öldüğünü kaydeden Placid, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Placid, ayrıca saldırıyı püskürtmeye çalışan Nijerya ordusundan da bazı askerlerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Nijerya Polis Genel Müdürü Olatunji Rilwan Disu ise hayatını kaybeden polislerin "ülke güvenliği için fedakarca görev yapan cesur ve vatansever personel" olduğunu belirtti.

Disu, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, güvenlik güçlerinin fedakarlıklarının unutulmayacağını vurguladı.

Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump’tan 'fırtına öncesi sessizlik' paylaşımı

Trump'tan "Savaş yeniden başlıyor" dedirten paylaşım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de

İmzalar atıldı! Arda'dan sonra Real Madrid'de bir Türk daha
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti

İstanbul'da yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta