Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü

Nijerya'nın Yobe eyaletinde bulunan Nijerya Ordusu Özel Kuvvetler Okulu'na düzenlenen terör saldırısında 17 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Anthony Placid, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mayıs'ta Yobe eyaletine bağlı Buni Yadi kasabasında bulunan Nijerya Ordusu Özel Kuvvetler Okulu'na yönelik terör saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda 17 polisin öldüğünü kaydeden Placid, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Placid, ayrıca saldırıyı püskürtmeye çalışan Nijerya ordusundan da bazı askerlerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Nijerya Polis Genel Müdürü Olatunji Rilwan Disu ise hayatını kaybeden polislerin "ülke güvenliği için fedakarca görev yapan cesur ve vatansever personel" olduğunu belirtti.

Disu, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, güvenlik güçlerinin fedakarlıklarının unutulmayacağını vurguladı.

Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.