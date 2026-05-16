Diplomaside 'Erik Dalı' rüzgarı

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'nin Erik Dalı şarkısıyla Ankara havası oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Fransa Büyükelçiliği, Belçikalı elçiyi 14 Temmuz'da birlikte Erik Dalı oynamaya davet etti.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'nin "Ankara havası" oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nden eğlenceli bir davet geldi. Büyükelçi Van de Velde'nin gecenin sonunda 'Ankara havası' oynadığı görüntüler gündem oldu. Sosyal medyada görüntülere yapılan yorumlarda Belçika Büyükelçisi'nin, geçen yıl Bastille gününde Erik Dalı oynayan Fransa Büyükelçisi'ne rakip çıktığı söylendi.

Bunun üzerine Fransa Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından dün sürpriz bir meydan okuma geldi. Fransa Büyükelçiliği, Belçika Büyükelçisi'nin Ankara havası oynadığına ilişkin haberin görüntüsüne yer verdiği paylaşımında, "Haberde Belçika'dan Fransa'ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz Milli Bayramımızda Büyükelçi Hendrik Van de Velde'yi, Büyükelçimiz Isabelle Dumont ile karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet ediyoruz" denildi. Dumont da bu paylaşımı alıntılayıp Belçika Büyükelçisi'ni etiketleyerek "Sevgili dostum, ben hazırım" yazdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
