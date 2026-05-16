Tozu dumana kattı! Kocaeli Stadyumu'nda Zayn Sofuoğlu'ndan motosiklet şovu
Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, Kocaeli Stadyumu'nda zemine inerek motosikletiyle adeta şov yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluşması öncesinde Turka Kocaeli Stadyumu'nun zeminine inen eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağı dalgalandırdığı motosikletiyle yaptığı akrobatik şovla tribünlerden büyük alkış topladı.
Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, "Bir Gençlik Şöleni"nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı öncesinde stadyum zeminine çıktı.
HEYECAN DOLU ANLAR BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Minik yeteneğin, arkasında Türk bayrağı dalgalanan motosikletiyle gerçekleştirdiği sürüş performansı ve akrobatik hareketler, tribünleri dolduran binlerce genç tarafından ilgiyle izlendi. Heyecanlı gösteri stadyumdan büyük alkış aldı.