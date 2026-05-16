'İlahi adalet' 5 saniyede tecelli etti! Kediye yaptıklarından sonra başına gelene bakın

Bir apartman girişinde kendi halinde uzanan kediye tekme atan kadının saniyeler sonra başına gelenler "ilahi adalet" yorumlarına neden oldu.

BİR ANDA YERE KAPAKLANDI

Binanın güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde, apartman girişinde kendi halinde uzanan kediye bir kadının tekme savurduğu görülüyor. Bu çirkin hareketinden saniyeler sonra merdivenleri çıkan kadın, ayağı takılınca yere kapaklanıyor.

ÇOK SAYIDA İZLENME ALDI

Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından video kısa sürede çok sayıda izlenme aldı. Kullanıcılar, kadının bir canlıya zulmetmeye çalışırken anında karşılığını bulmasını "İlahi adalet yerini buldu" şeklinde yorumladı.

