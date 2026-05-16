Futbolseverlere müjde! A Milli Takım'ın hazırlık maçları şifresiz kanalda

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile özel maçlara çıkacak. Bu iki önemli hazırlık karşılaşmasının yayınlanacağı kanal belli oldu.

MİLLİLERİN MAÇLARI ATV'DE

Ay-yıldızlıların önümüzdeki haftalarda Kuzey Makedonya ve Venezuela ile yapacağı karşılaşmalar futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak.

KUZEY MAKEDONYA MAÇI İSTANBUL'DA

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

VENEZUELA MAÇI ABD'DE

Ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan DRV PNK Stadium'da oynanacak. 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 01.00'de başlayacak.