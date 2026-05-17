İsrail'in orta kesiminde önceden planlanan "kontrollü patlama" gerçekleştirildiği duyuruldu

İsrail'in orta kesiminde bir patlama meydana gelirken, olayın daha önceden test amacıyla planlanmış "kontrollü gerçekleştirilen patlama" olduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Beyt Şemeş kentinde şiddetli patlama meydana geldi.

Haberde, söz konusu patlamanın, savunma şirketi Tomer'e ait test alanında gerçekleştiği aktarıldı.

Roket ve füze motorları üreten Tomer şirketinden yapılan açıklamada ise söz konusu olayın daha önceden planlanan ve kontrollü şekilde icra edilen başarılı bir test olduğu belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, patlamanın gerçekleştiği bölgeden alevlerin ve büyük bir duman bulutunun yükseldiği görüldü.