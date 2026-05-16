Abdullah Avcı: Fenerbahçe'yi çok istemiştim

Teknik direktör Abdullah Avcı, Lig Radyo’ya kariyeri ve yaşadığı tecrübelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

''BENİM TEK BİR HATAM OLDU...''

Avcı, özellikle kamuoyundaki algılar nedeniyle zaman zaman geri planda kaldığını belirterek, en büyük hatasının ''sıcak iletişim kuramamak'' olduğunu söyledi. Beşiktaş dönemini değerlendirirken yaşanan süreçlerin kendisini oldukça yıprattığını ifade eden Avcı, ''Benim bir tek hatam oldu, o da sıcak iletişim yapamadım. Konuşmak istemediğim için süreç beni dışarıda bıraktı. Orada duygusu yoğun bir dönem geçirdim ve çok önemli deneyimler edindim'' dedi.

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

Deneyimli çalıştırıcı, sosyal medyanın kariyerinde üç kritik dönemde kendisini kötü etilediğini belirtti. Avcı, bu dönemlerin Fenerbahçe teknik direktörlüğü gündemi, A Milli Takım süreci ve Trabzonspor’daki ikinci ayrılık süreci olduğunu ifade etti.

''HAYATIMI 3 KERE CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEDİ''

''Sosyal medya benim hayatımı 3 kere ciddi şekilde etkiledi'' diyen Avcı, Fenerbahçe ile ilgili süreçte henüz resmi bir görüşme bile yapılmadan yoğun bir tartışma ortamı oluştuğunu ve bunun kariyerinde önemli bir kırılma noktası yarattığını belirtti.

''FENERBAHÇE'NİN HOCASINI OLMAK ÇOK İSTEMİŞTİM''

Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Fenerbahçe’den teklif aldığını açıklayan Abdullah Avcı, ''Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte şampiyonluk yaşadıktan sonra Fenerbahçe beni istediğinde, ben Fenerbahçe’nin hocası olmayı çok istemiştim. Yapabileceğime çok inanıyordum. Ama dediğim gibi sosyal medya nedeniyle gerçekleşmedi. Bu benim için bir hayal kırıklığıdır.'' sözlerini sarf etti.