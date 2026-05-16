Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

Apple'ın da üreticisi konumundaki teknoloji devi Foxconn, General Mobile ile stratejik ortaklığa giderek üretimini Vietnam'dan Kağıthane'ye taşıyacak. Bu dev hamleyle Türkiye, 5G ve akıllı telefon üretiminde Avrupa'nın yeni üssü olacak.

Apple’ın en büyük üreticilerinden Tayvan merkezli teknoloji devi Foxconn, Türkiye’de yeniden üretime hazırlanıyor. Şirket, yerli teknoloji firması General Mobile ile stratejik ortaklık kapsamında üretimini Vietnam’dan İstanbul Kağıthane’ye taşımayı planlıyor.

General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, Foxconn ile yürütülen iş birliğinin yeni aşamaya geçtiğini belirterek, Vietnam’daki üretimin Türkiye’ye kaydırılacağını açıkladı.

KAĞITHANE 5G VE AKILLI TELEFON ÜSSÜ OLACAK

Türkiye gazetesindeki habere göre; Yıllık 4,5 milyon adet üretim kapasitesine sahip Kağıthane tesisinde 5G ürünleri ve akıllı telefon üretimi yapılacağı bildirildi. Ortaklığın, üretim süreçlerinin yanı sıra teknoloji ve bilgi transferi açısından da Türkiye’ye katkı sağlaması hedefleniyor.

General Mobile, Avrupa pazarına yönelik üretimin önemli bölümünü Türkiye’de gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket, Türkiye’nin coğrafi avantajı sayesinde lojistik sürelerini ciddi ölçüde azaltmayı hedefliyor.

ABD PAZARI İÇİN DE HAZIRLIK BAŞLADI

General Mobile’ın ABD pazarı için de çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Verizon ile yapılan iş birliği kapsamında 5G modemlerin saha testlerinin sürdüğü açıklandı.

Şirketin hedefleri arasında, Avrupa ve ABD pazarına yönelik yüksek teknolojili ürün üretiminde Türkiye’yi bölgesel bir merkez haline getirmek yer alıyor.

