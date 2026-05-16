Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

Galatasaray, sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceğini netleştirmek için menajeri Elio Pino'yu İstanbul'a çağırdı ve taraflar hafta içinde kritik bir görüşme yapacak. Icardi'nin şampiyonluk kutlamalarında kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldığı ve istenen rakamlara inmeye hazır olduğu belirtildi.

  • Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'yu İstanbul'a davet etti ve bu hafta yüz yüze görüşme yapılacak.
  • Mauro Icardi, maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu belirtti.
  • Icardi bu sezon 46 resmi maçta 16 gol ve 3 asist kaydetti; güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

Galatasaray'da geleceği büyük bir merak konusu olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

ICARDI İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR 

Sarı-kırmızılı ekip ile olan sözleşmesinin sonuna yaklaşan tecrübeli golcünün geleceği, bu hafta yapılacak kritik görüşmeyle netlik kazanacak.  Galatasaray yönetimi, 33 yaşındaki futbolcunun menajeri Elio Pino'yu İstanbul'a davet etti. Hafta içinde taraflar arasında gerçekleştirilecek yüz yüze toplantıda, Icardi'nin takımdaki geleceğine dair kesin karar verilecek.

DURSUN ÖZBEK ''GÖRÜŞECEĞİZ'' DEMİŞTİ

Şampiyonluk kutlamalarının ardından Arjantinli yıldızın takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruları yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Icardi ile bir görüşmemiz var, inşallah gerçekleştireceğiz. Kendisi bizim çok sevdiğimiz, camiamızın ikonu haline gelmiş bir isim. Galatasaray'a şimdiye kadar çok büyük katkılar sağladı" ifadelerini kullanarak yeşil ışık yakmıştı.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTMEYE HAZIR

Öte yandan Mauro Icardi cephesinden sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Arjantinli yıldızın şampiyonluk kutlamalarında kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldığı ve istenen rakamlara inmeye hazır olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 46 resmi karşılaşmada görev yapan Mauro Icardi, takımına 16 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli forvetin, güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. 

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

vedat cici:

icardi candır

