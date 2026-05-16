RAMS Başakşehir sezonu beşinci tamamladı! Avrupa kupaları için gözler Trabzonspor'da
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Göztepe'nin yenilmesiyle birlikte ligi 5. sırada bitirdi. İstanbul ekibi, Avrupa bileti için Trabzonspor'un Türkiye Kupası'mnı kazanmasını bekleyecek.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.
BAŞAKŞEHİR YILDIZLARIYLA 3 PUANA UZANDI
RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Davie Selke, 22. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü 59. dakikada Christopher Lungoyi'den geldi.
BAŞAKŞEHİR, AVRUPA İÇİN BEKLEMEYE GEÇTİ
Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin'in öğrencileri ligi 57 puanla 5. sırada bitirdi. Lacivert-turunculular, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u yenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.
GAZİANTEP LİGİ KÖTÜ BİTİRDİ
Öte yandan son 6 maçının 5'inden mağlup ayrılan Mirel Radoi yönetimindeki Gaziantep FK ise ligi 37 puanla tamamladı.