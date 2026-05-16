Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar

Fenerbahçe'nin 3 yıldızı Sidiki Cherif, Matteo Guendouzi ve Marco Asensio, sakatlık nedeniyle ikas Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek

Fenerbahçe Kulübü, sakatlık nedeniyle 3 oyuncusunun ligin son haftasında Chobani Stadyumu'nda oynanacak ikas Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

FENERBAHÇE'DE 3 SAKATLIK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, golcü oyuncu Sidiki Cherif'te antrenmanda aldığı darbe sonrasında sağ ayak bileği travması tespit edildiği belirtildi. Orta sahanın bel kemiği olan Matteo Guendouzi'nin Konyaspor maçında baldır bölgesinde ağrı hissettiği ve tedavisine başlandığı, ayrıca İspanyol yıldız Marco Asensio'nun ise dizindeki ağrıların arttığı kaydedildi.

EYÜPSPOR MAÇINDA YOKLAR

Söz konusu 3 oyuncunun pazar günü ligin son haftasındaki ikas Eyüpspor müsabakasında kadroda yer almayacağı bildirildi.

Cemre Yıldız
