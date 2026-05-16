8. Kattan Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te cam silerken dengesini kaybederek 8'inci kattan binanın beton teras zeminine düşen 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Olay, dün Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde cam silen 23 yaşındaki Duygu O., dengesini kaybederek 8'inci kattan binanın beton teras zeminine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duygu O., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından teslim edilen ailesi tarafından defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
