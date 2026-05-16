Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Fenerbahçe’nin Serhou Guirassy ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Sadettin Saran’ın yıldız futbolcuyla bizzat görüştüğü iddia edildi.

  • Sadettin Saran, Fenerbahçe adına Serhou Guirassy ile bireysel şartlarda prensip anlaşmasına vardı.
  • Borussia Dortmund'un bonservis konusunda kolaylık sağlayabileceği belirtildi.
  • Transferin son kararını seçim sonrası göreve gelecek yeni yönetim verecek.

Fenerbahçe’de başkanlık seçim süreci devam ederken transfer gündemine dünya çapında ses getirecek bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Serhou Guirassy ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

SADİTTİN SARAN DEVREYE GİRDİ

Doruk Tecimer’in haberine göre Sadettin Saran, yıldız golcü Serhou Guirassy ile bizzat görüşme gerçekleştirdi. Tarafların bireysel şartlarda prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

DORTMUND KOLAYLIK SAĞLAYABİLİR

Haberde Guirassy’nin temsilcisinin, Borussia Dortmund’un bonservis konusunda kolaylık sağlayabileceğini Saran’a ilettiği belirtildi. Transfer sürecinin seçim sonrası netleşmesi bekleniyor.

KARARI YENİ YÖNETİM VERECEK

Fenerbahçe’de başkanlık seçiminin ardından göreve gelecek yönetimin transfer konusunda son kararı vereceği aktarıldı. Sarı-lacivertli camiada Guirassy ismi büyük heyecan yarattı.

AVRUPA’DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Serhou Guirassy, son dönemde Avrupa futbolunda gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Golcü futbolcu birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alıyor.

