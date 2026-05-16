Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk’un Fenerbahçe’ye yönelik küfürlü tezahüratları tepki çekti.
KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLAR KAMERALARA YANSIDI
Şehir turu sırasında takım otobüsü üzerinde görüntülenen Ali Yiğit Buruk’un, Fenerbahçe’ye yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunduğu anlar ortaya çıktı. Kutlamalar sırasında kaydedilen görüntüler kısa sürede dikkat çekti.
TEPKİ ÇEKTİ
Ali Yiğit Buruk’un kullandığı ifadeler birçok futbolsever tarafından eleştirildi. Özellikle sosyal medyada genç ismin küfürlü tezahüratlarına tepki gösteren yorumlar yapıldı.
KUTLAMALAR GECEYE DAMGA VURMUŞTU
Galatasaray, 26. şampiyonluğunu RAMS Park’ta düzenlenen “Dört Dörtlük Gece” organizasyonuyla kutlamıştı. Şehir turu ve saha içindeki şovlar büyük ilgi görmüştü.