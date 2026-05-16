Beşiktaş'ta sıcak saatler! Yönetim olağanüstü toplandı

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın geleceğiyle ilgili karar almak üzere olağanüstü toplandı.

Süper Lig'de sezonu dördüncü sırada bitiren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği merak edilirken siyah-beyazlı yönetim olağanüstü toplandı.

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın geleceğiyle ilgili kararı bu toplantıda verecek. Futbol şube sorumlusu olan isimlerin Sergen Yalçın ile yola devam etmek istediği, bu yöndeki kararın daha kuvvetli olduğu belirtildi. Futbol takımındaki yerli futbolcuların da Sergen Yalçın ile yola devam edilmesi yönünde istekleri olduğu kaydedildi.

Toplantıda ayrıca Sergen Yalçın'ın antrenör ekibinin güçlendirilmesi yönündeki düşüncenin de masaya yatırılacağı vurgulanırken,  eski oyuncular Atiba Hutchinson ve Josef de Souza'nın kulübe geri dönebileceği kaydedildi.

Tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Sergen Yalçın, bu maçlarda 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Deneyimli hoca, 33 lig maçında 1.73 puan ortalaması yakaladı.

Cemre Yıldız
