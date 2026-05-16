Haberler

Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler

Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler Haber Videosunu İzle
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da bir meyhane açılışında dua etmesiyle tepkilerin odağına yerleşen emekli imam Ferhat Taşkın, gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, "Sırf oradaki içki olayını bahane ederek sosyal medyada paylaşan kendini bilmez insanları Allah'a havale ediyorum. Böyle bir şey olacağını bilseydim evimden çıkmazdım. Hem kendi camiama hem de dini çevrelere sıkıntı yaşattığım için başta Allah’tan af diliyorum" dedi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir meyhane açılışında dua etmesiyle gündem olan emekli imam Ferhat Taşkın, gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Taşkın, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek kendisine yönelik hakaretlere tepki gösterdi.

MEYHANE AÇILIŞINI DUA İLE YAPMIŞTI

Fethiye’de yeni açılan bir meyhanenin açılış törenine katılan emekli imam Ferhat Taşkın’ın dua ettiği görüntüler tartışma yarattı. Açılışta konuşan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yeni işletmelerin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtirken, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal da işletme sahibine “Allah bol ve bereketli kazançlar nasip etsin” sözleriyle başarı dileğinde bulundu.

Görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan emekli imam Ferhat Taşkın, 40 yıl imamlık yaptığını ve kısa süre önce emekli olduğunu söyledi.

"KENDİNİ BİLMEZLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Görev yaptığı süre boyunca vatandaşların yanında olmaya çalıştığını ifade eden Taşkın, sosyal medyada kendisine yönelik ağır yorumlar yapıldığını belirtti.

Taşkın açıklamasında, “Sırf oradaki içki olayını bahane ederek sosyal medyada paylaşan kendini bilmez insanları Allah'a havale ediyorum. Ben çok mağdurum. Sadece şahsıma değil, din üzerinden yapılan hakaretlere de çok üzüldüm. Böyle bir şey olacağını bilseydim evimden çıkmazdım. Hem kendi camiama hem de dini çevrelere sıkıntı yaşattığım için başta Allah’tan af diliyorum” ifadelerini kullandı.

Özet: Fethiye’de bir meyhane açılışında dua etmesiyle gündem olan emekli imam Ferhat Taşkın, gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Kaynak: Haberler.com
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Eli kanlı terör örgütünün iki numarası öldürüldü
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerkan96:

İmam kardeşim lütfen imam olduğunu unutma. Bara pavyona meyhaneye gidip eğlenebilirsin. Bu senin kişisel tercihin. Ancak bu yerlerde dini ritüeller kullanamazsın. Bunu ilk okuduğumda bu kadarı da da pes doğrusu dedim. Şimdi çıkmış kendini savunuyorsun. Yazık senin gibi yaptığı işin farkında olmayan aymazlara.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia

4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı

Deste deste para dağıtan aşiret liderinin korumaları dikkat çekti

Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

Geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı detaya takıldı

Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti

Fenerbahçe’ye ettiği küfürlere tepki var
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

Teknoloji devi üretimi Vietnam’dan İstanbul’a taşıyor
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek

Gerçeği 31 yıl sonra öğrenen ünlü iş insanının dünyası başına yıkıldı