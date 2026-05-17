"Süper El Nino" geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
2026’da etkili olması beklenen Süper El Nino nedeniyle Türkiye’de aşırı sıcaklıklar, seller ve taşkın riskinin artabileceği belirtiliyor. Temmuz ayıyla birlikte başlaması beklenen hava olaylarının özellikle yaz sonu ve sonbaharda etkisini artıracağı öngörülüyor. Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının 40 dereceyi aşabileceğini, aşırı yağış ve ani sel riskinin de yükselebileceğini ifade ediyor.
Uzmanlar, 2026’da etkili olması beklenen “Süper El Nino” nedeniyle Türkiye’de aşırı sıcaklıklar, seller ve şiddetli yağış riskinin artacağı uyarısında bulundu.
CNN Türk’e konuşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 1997’den sonra en güçlü Süper El Nino dalgasının yaklaştığını söyledi. Şen, El Nino’nun temmuz ayında başlayacağını ve sonbahar ile kış aylarında etkisini artıracağını belirtti.
TÜRKİYE’DE SICAKLIK VE SEL RİSKİ ARTACAK
Prof. Dr. Şen, özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında sıcak hava dalgalarının peş peşe geleceğini ifade ederek, aşırı sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceğini söyledi.
Şen, sonbahar aylarında ise taşkın, aşırı yağış ve sel olaylarının daha sık görülebileceğini kaydetti.
“1997’DEN DAHA GÜÇLÜ OLABİLİR”
El Nino’nun, Doğu Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan küresel bir meteorolojik olay olduğunu belirten Şen, bu sistemin dünyanın birçok bölgesinde doğal afet riskini artırdığını söyledi.
Uzmanlar, El Nino’nun kuraklık, aşırı yağış ve hava olaylarında düzensizliklere yol açabileceğine dikkat çekiyor.