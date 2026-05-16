Haberler

Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu

Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu Haber Videosunu İzle
Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde düştüğü değerlendirilen insansız hava aracı mahallede paniğe neden oldu. Olayda 3 evde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde insansız hava aracı, sokak ortasına düştü. Parçalanan aracın kimin tarafından ve ne amaçla uçurulduğu araştırılıyor.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, olay, sabah erken saatlerde İlkadım ilçesinde sabah 6.30 sıralarında meydana geldi. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri ilk anda doğalgaz patlaması olduğunu düşündü. Gürültünün ardından çevrede bulunan bazı evlerin camlarının kırıldığı ve maddi hasar oluştuğu görüldü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, düştüğü değerlendirilen ve yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen insansız hava aracına ait parçaları topladı. Olayda yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Mahalle sakinleri yaşanan olay nedeniyle kısa süreli panik yaşarken, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. 1 metre civarında kanat açıklığı olan ve ayrı bir kuyruk parçası bulunan insansız hava aracının hangi kuruma ait olduğu ve düşüş nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Fatma Çakır, "Patlama sesi duydum ve korktum. Bende panik atak var. Hemen cama çıktım. Dışarıya baktım ve karşı ki binada dumanlar çıkıyor. Doğal gaz patladı zannettik. Çok acayip bir ses yaptı. Çok korktuk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia

4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor

Bahçeli'ye verilen hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

Kızının paylaşımı pahalıya patladı: El sıkışıp ayrıldım
Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza

Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza