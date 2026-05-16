Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de gençlik şöleninde Sefo konserini izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ndeki hitabının ardından sahne alan Sefo'nun konserini izleyerek gençlerin coşkusuna ortak oldu.

On binlerce gencin katılımıyla gün boyu süren etkinlikler; mehteran takımının gösterisi, Uğur Işılak, Ay Yola müzik grubu ve DJ Burak Yeter, yerel sanatçıların performanslarıyla coşkuya sahne oldu. Stadyumu hınca hınç dolduran gençler, gün boyunca sanatçıların seslendirdiği parçalara hep bir ağızdan eşlik etti.

Akşamın ilerleyen saatlerinde stadyuma gelerek dev kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra programı tribünden takip etmeye devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı sonrası sahneye çıkan rap ve pop müziğin sevilen ismi Sefo; "Bilmem mi", "Affettim", "Veda Saati" ve "Kapalı Kapılar" isimli popüler şarkılarını seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, on binlerce gencin dev bir koro halinde eşlik ettiği Sefo'nun performansını tribünden dinleyerek gençlerin coşkusuna ortak oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
