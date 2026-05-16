Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Güney Kore'de Hyeon-gyu Oh kararı

Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh, Güney Kore’nin 2026 FIFA Dünya Kupası milli takım kadrosuna seçildi.

Güney Kore, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik milli takım kadrosunu duyurdu. 

GÜNEY KORE'DE OH KARARI

Beşiktaş formasını terleten Hyeon-gyu Oh da kadroda yer aldı. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae de kadroda yer alan isimlerden oldu.

Güney Kore’nin 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Jo Hyeon-woo, Kim Seung-gyu, Song Bum-keun.

Defans: Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Han-beom, Kim Tae-hyeon, Park Jin-seob, Lee Gi-hyuk, Lee Tae-seok, Seol Young-woo, Jens, Kim Moon-hwan.

Orta Saha: Yang Hyun-jun, Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Kim Jin-gyu, Bae Jun-ho, Eom Ji-sung, Hwang Hee-chan, Lee Dong-gyeong, Lee Jae-sung, Lee Kang-in.

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Son Heung-min, Cho Gue-sung.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Seko:

Harikalar yaratmıştı ......ne zaman ne ara gören varmı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

