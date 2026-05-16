Eyfel Kulesi'ne Filistin bayrağı asıldı, 6 kişi gözaltına alındı

Paris’in dünyaca ünlü simgesi Eyfel Kulesi, hareketli dakikalara sahne oldu. Kuleye Filistin bayrağı açarak İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı eylem yapan gruptan 6 kişi, Fransız polisi tarafından gözaltına alındı.

Fransa’nın başkenti Paris’in simgelerinden Eyfel Kulesi’ne Filistin bayrağı asıldı. Kuleye tırmanan bir grup aktivist, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla dev bir Filistin bayrağı açtı.

POLİS HEMEN MÜDAHALE ETTİ 

Ziyaretçilerin şaşkınlıkla izlediği eylemin ardından Fransız emniyet güçleri hızla müdahalede bulundu. Güvenlik çemberine alınan bölgede, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Elif Yeşil
