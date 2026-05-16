Eyfel Kulesi’ne Filistin bayrağı asıldı, 6 kişi gözaltına alındı

Fransa’nın başkenti Paris’in simgelerinden Eyfel Kulesi’ne Filistin bayrağı asıldı. Kuleye tırmanan bir grup aktivist, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla dev bir Filistin bayrağı açtı.

POLİS HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Ziyaretçilerin şaşkınlıkla izlediği eylemin ardından Fransız emniyet güçleri hızla müdahalede bulundu. Güvenlik çemberine alınan bölgede, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.