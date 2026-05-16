Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az 24 bin TL, memur emeklileri ise en az 31 bin 772 TL ödeme alacak.
- SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine Kurban Bayramı öncesinde maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri 17-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak.
- SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az 24 bin TL, memur emeklilerine en az 31 bin 772 TL ödeme yapılacak.
- Dul ve yetim aylığı alanlara hisse oranlarına göre 1.000 TL, 2.000 TL veya 3.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek.
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin merakla beklediği Kurban Bayramı ödeme takvimi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bayram öncesinde hem maaş hem de ikramiye ödemelerinin yapılacağını açıkladı.
BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Böylece emekliler Kurban Bayramı öncesinde çifte ödeme almış olacak.
EN AZ 24 BİN TL YATACAK
2025 yılında yüzde 33,33 oranında artırılarak 4 bin TL’ye yükseltilen emekli bayram ikramiyesi, 2026 yılında da aynı tutarda uygulanmaya devam edecek.
2026 yılı itibarıyla:
- En düşük emekli maaşı 20 bin TL
- En düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 772 TL oldu.
Bu kapsamda:
- SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az 24 bin TL
- Memur emeklilerine ise en az 31 bin 772 TL ödeme yapılacak.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Bayram ikramiyesinden;
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri
- Dul ve yetim aylığı alanlar
- Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar
- Sürekli iş göremezlik geliri alanlar
- Şehit yakınları ve gaziler
- Güvenlik korucuları
- Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri yararlanabilecek.
ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU
SSK (4A) emeklilerinde ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.
Tahsis numarası son rakamı:
- 9 olanlara 17 Mayıs
- 7 olanlara 18 Mayıs
- 5 olanlara 19 Mayıs
- 3 olanlara 20 Mayıs
- 1, 6 ve 4 olanlara 21 Mayıs
- 0, 2 ve 8 olanlara ise 22 Mayıs tarihinde ödeme yapılacak.
Bağ-Kur emeklileri ödemelerini 21-22 Mayıs tarihlerinde alırken, Emekli Sandığı kapsamındaki ödemeler 20 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.
DUL VE YETİMLERE DE ÖDEME YAPILACAK
Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara da hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödenecek.
Buna göre:
- Yüzde 75 hisse oranı olanlara 3 bin TL
- Yüzde 50 hisse oranı olanlara 2 bin TL
- Yüzde 25 hisse oranı olanlara ise bin TL ikramiye yatırılacak.
- Maaşlarla birlikte toplam ödeme tutarları:
- Yüzde 75 hisse sahipleri için yaklaşık 17 bin TL
- Yüzde 50 hisse sahipleri için yaklaşık 12 bin TL
- Yüzde 25 hisse sahipleri için yaklaşık 6 bin TL olacak.
TOPLAM ÖDEME 150 MİLYAR LİRAYI BULACAK
Yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılacak Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin toplamının bu yıl 150 milyar liraya ulaşması bekleniyor.