Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj

Milli Savunma Bakanlığı, Efes 2026 kapsamındaki eğitimlerden görüntü paylaşarak, "Dost ve müttefik ülkelerle sergilenen eğitim, müşterek harekat kabiliyetinin en güçlü göstergelerinden biri oldu" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Efes 2026 kapsamındaki eğitimlerden görüntü paylaştı. Paylaşımda, "Efes 2026’da görevin her aşaması, disiplin ve ortak gücün sahadaki yansımasına dönüşmeye devam ediyor. Dost ve müttefik ülkelerle sergilenen eğitim, müşterek harekat kabiliyetinin en güçlü göstergelerinden biri oldu" denildi. Paylaşımda, Mehmetçiğin eğitim görüntülerine yer verildi.

ASKERLER, TATBİKATA İLİŞKİN TECRÜBELERİNİ ANLATTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı Efes 2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı’nda Sızma Harekatı Eğitimi'nden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tatbikatta görev yapan dost ve müttefik ülke askerleri, tatbikata ilişkin tecrübelerini anlattı. Askerler, program için Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederek, tatbikatın katılımcı ülkeler arasında birlikte çalışılabilirliği güçlendirdiğini ifade etti. 

"BİRÇOK FARKLI FAALİYETE KATILMA İMKANI BULUYORUZ"

Gürcistan Binbaşı Amiran Bichashvili, "Bireysel askeri kabiliyetlerimizin yanı sıra müşterek askeri yeteneklerimizi geliştiren birçok farklı faaliyete katılma imkanı buluyoruz. Bu tatbikat, katılımcı ülkeler arasında yalnızca dostluğu değil, birlikte çalışabilirliği de geliştiriyor ve güçlendiriyor" dedi.

"EFES 2026 ÇOK İYİ BİR DENEYİM"

Moğolistan Binbaşı Bayarsaikhan, "Efes 2026'nın, bu tatbikata katılan tüm ülkeler için çok iyi bir deneyim olduğunu söylemek isterim. Bu tatbikata katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
