Haberler

Dzeko'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Oynamak istemedik

Dzeko'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Oynamak istemedik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılık süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bosnalı yıldız, "Fenerbahçe’nin beni takımda tutma şansı vardı ama kulüp bunu tercih etmedi" derken, Dusan Tadic ile birlikte protestolar nedeniyle son maçta oynamak istemediklerini de söyledi.

  • Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin kendisini takımda tutma şansı olduğunu ancak kulübün bunu tercih etmediğini söyledi.
  • Dzeko, Dusan Tadic ile birlikte Fenerbahçe'deki son maçta oynamak istemediklerini açıkladı.
  • Son maçta oynamama kararının kulüple birlikte alındığını belirtti.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüpten ayrılık süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“FENERBAHÇE BENİ TUTABİLİRDİ”

Schalke ile Bundesliga’ya yükselme sevinci yaşayan Bosnalı yıldız, Fenerbahçe’den ayrılığı hakkında konuştu. Dzeko, “Fenerbahçe’nin beni takımda tutma şansı vardı. Kulüp bunu tercih etmedi, sebeplerini gerçekten bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“SON MAÇTA OYNAMAK İSTEMEDİK”

Tecrübeli futbolcu, Dusan Tadic ile birlikte son maçta forma giymek istemediklerini açıkladı. Dzeko, “Son maçın protesto edilmesi gibi bir durum vardı. Biz de son maçta oynamak istemedik. Oradaki iki güzel yılın bu şekilde sona ermesini istemedik” dedi.

KARARI KULÜPLE BİRLİKTE ALDILAR

Bosnalı yıldız, son maçla ilgili kararın kulüple birlikte alındığını söyledi. Dzeko’nun sözleri Fenerbahçe taraftarları arasında dikkat çekti.

VEDA YEMEĞİ DETAYI

Takım yemeğiyle ilgili de konuşan deneyimli golcü, “Herkes o fotoğrafın arkasında ne olduğunu konuştu ama bu bizim için önemli değildi. Önemli olan takımın orada olmasıydı” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Edin Dzeko, 2023 ile 2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Bosnalı golcü performansı ve liderliğiyle sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar

86 ve 79 yaşındaki çiftin tüm serveti tek telefonla gitti
Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi

Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi