Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında gözyaşlarına hakim olamayan Lucas Torreira, sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi. Birçok taraftar, “Ayrılıyor mu?” yorumunda bulundu.
SAHNEYE ÇIKARKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Sarı-kırmızılı futbolcuların tek tek anons edildiği sırada Lucas Torreira duygusal anlar yaşadı. Uruguaylı futbolcu sahneye çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.
TARAFTARLARI SELAMLADI
Torreira’nın sahnede gözyaşları içinde tribünleri selamladığı görüldü. Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya büyük destek verdi.
“AYRILIYOR MU?” YORUMLARI
Ortaya çıkan görüntüler sonrası birçok taraftar Torreira’nın geleceğiyle ilgili yorum yapmaya başladı. Uruguaylı futbolcunun duygusal hali nedeniyle bazı taraftarlar “Ayrılıyor mu?” sorusunu gündeme getirdi.
GELECEĞİ MERAK KONUSU
Galatasaray’ın orta sahadaki en önemli isimlerinden biri olan Torreira’nın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.