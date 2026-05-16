Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Lucas Torreira’nın yaşadığı duygusal anlar dikkat çekti. Uruguaylı yıldızın gözyaşları taraftarları da endişelendirdi.

Sarı-kırmızılı futbolcuların tek tek anons edildiği sırada Lucas Torreira duygusal anlar yaşadı. Uruguaylı futbolcu sahneye çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

TARAFTARLARI SELAMLADI

Torreira’nın sahnede gözyaşları içinde tribünleri selamladığı görüldü. Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya büyük destek verdi.

“AYRILIYOR MU?” YORUMLARI

Ortaya çıkan görüntüler sonrası birçok taraftar Torreira’nın geleceğiyle ilgili yorum yapmaya başladı. Uruguaylı futbolcunun duygusal hali nedeniyle bazı taraftarlar “Ayrılıyor mu?” sorusunu gündeme getirdi.

GELECEĞİ MERAK KONUSU

Galatasaray’ın orta sahadaki en önemli isimlerinden biri olan Torreira’nın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.