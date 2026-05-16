Haberler

Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in müfredatta “Ege Denizi” yerine “Adalar Denizi” ifadesinin kullanılacağını açıklaması Yunanistan'da büyük rahatsızlık yarattı. Konuyu haberleştiren Yunan basını değişikliği “propaganda” olarak değerlendirdi.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatta 'Ege Denizi' yerine 'Adalar Denizi' ifadesinin kullanılacağını açıkladı.
  • Yunan basını, müfredat değişikliğini 'propaganda' olarak nitelendirdi.
  • Müfredatta ayrıca 'Haçlı Seferleri' yerine 'Haçlı Saldırıları', 'Coğrafi Keşifler' yerine 'Sömürgeciliğin Başlangıcı', 'Orta Asya' yerine 'Türkistan' ifadeleri kullanılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yeni müfredatta “Ege Denizi” yerine “Adalar Denizi” ifadesinin kullanılacağını açıklaması Yunanistan’da rahatsızlık yarattı. Yunan basını, yapılan değişikliği “propaganda” olarak yorumladı.

“LOZAN İMZALANDIĞINDA EGE DENİZİ YOKTU”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılan müfredat düzenlemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ders kitaplarında bazı kavramların milli perspektife uygun şekilde güncellendiğini belirten Tekin, “Ege Denizi” yerine “Adalar Denizi” ifadesinin kullanılacağını söyledi.

"YUNANİSTAN'IN İSTEĞİYLE LİTERATÜRE GİREN BİR KAVRAM"

Tekin, konuya ilişkin açıklamasında "Lozan imzalandığında Ege Denizi yoktu. Niye Lozan’da Ege Denizi demiyorlar? Çünkü denizin adı Adalar Denizi. Ege Denizi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanistan’ın da isteğiyle literatüre giren bir kavram" dedi. 

YUNAN BASINI DEĞİŞİME TEPKİ GÖSTERDİ

Bakan Tekin’in açıklamaları Türkiye’de geniş yankı uyandırırken, Yunanistan basınında da gündem oldu. Yunan haber sitesi Geopolitico, gelişmeyi manşetine taşıdı. Sitede yayımlanan haberde, “Bakan Tekin’den skandal açıklama: Ege Denizi yok, Adalar Denizi var” ifadeleri kullanıldı. Haberde, müfredatta yapılan değişiklikler “propaganda” olarak nitelendirildi.

MÜFREDATTA DİKKAT ÇEKEN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni düzenlemeleri kapsamında yalnızca “Ege Denizi” ifadesi değiştirilmedi. Bakan Tekin, bazı tarihi ve coğrafi kavramların da yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Buna göre müfredatta:

  • “Haçlı Seferleri” yerine “Haçlı Saldırıları”
  • “Coğrafi Keşifler” yerine “Sömürgeciliğin Başlangıcı”
  • “Orta Asya” yerine “Türkistan” ifadeleri kullanılacak.

Tekin, yapılan değişikliklerin milli şuuru güçlendirmek ve tarih anlatımını daha gerçekçi bir zemine oturtmak amacıyla hazırlandığını belirtti.

Kaynak: Haberler.com
Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu

Büyük panik! Karadeniz'deki ilimize İHA düştü
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

teşekkürler bakanım doğru bunlar

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCaner Alp:

İşte bu bakanımız doğru yolda demek ki.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEYLÜL Benek:

Bundan sadece yunan rahatsız olmamış bizde bazıları da rahatsız olması çok ilginç

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Valla ilk defa doğru bir işe yaptınız. Gerisi hikaye.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

İlk defa doğru bır sey yaptınız teşekkürler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia

4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Kurban pazarında ortalık karıştı! Kadın astsubayın cesareti takdir topladı

Pazarda ortalık karıştı! Kadın astsubayın hareketi takdir topladı
Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti

Fenerbahçe’ye ettiği küfürlere tepki var
Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor

Bahçeli'ye verilen hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

Kızının paylaşımı pahalıya patladı: El sıkışıp ayrıldım