Haberler

Atlanta’da yolcusu olmayan otonom araçlar mahalleyi istila etti

Atlanta’da yolcusu olmayan otonom araçlar mahalleyi istila etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD’nin Atlanta kentinde onlarca boş otonom aracın saatlerce aynı mahallede tur atması panik yarattı. Yaklaşık 50 sürücüsüz aracın bir çıkmaz sokakta kilitlendiğini gören mahalle sakinleri, yolları bariyerlerle kapattı. Navigasyon algoritmasındaki bir hata nedeniyle yaşandığı tahmin edilen ve güvenlik tartışmalarını başlatan olay sonrası şirket, yönlendirme yazılımındaki sorunun giderildiğini duyurdu.

  • Atlanta'nın Buckhead bölgesinde yaklaşık 50 boş Waymo otonom aracı saatlerce aynı çıkmaz sokakta tur attı.
  • Mahalle sakinleri araçları engellemek için bariyer ve yavaşlama tabelaları yerleştirdi.
  • Waymo, yönlendirme davranışının düzeltildiğini ve olayın incelendiğini açıkladı.

ABD’nin Atlanta kentinde onlarca boş Waymo otonom aracının bir mahallede saatler boyunca aynı bölgede dolaşması dikkat çekti. Mahalle sakinlerinin kaydettiği görüntülerde, sürücüsüz araçların çıkmaz sokak etrafında sürekli tur attığı görüldü.

YAKLAŞIK 50 ARAÇ AYNI BÖLGEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Özellikle Buckhead bölgesindeki Battleview Drive çevresinde yaşanan olayda, bazı mahalle sakinleri sabah saatlerinde yaklaşık 50 Waymo aracının peş peşe aynı güzergâhtan geçtiğini söyledi. Görüntülerde araçların bazen yön bulmakta zorlandığı, bazılarının ise aynı noktada dönüp durduğu görüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ BARİYER KOYDU 

New York Post'un haberine göre mahalle sakinleri, araçların geçişini engellemek amacıyla sokağa bariyer ve yavaşlama tabelaları yerleştirdi. Ancak bu kez bazı Waymo araçlarının yön değiştiremeyip bölgede sıkıştığı belirtildi. Bir mahalle sakini, aynı anda sekiz aracın dönüş yapmaya çalışırken kilitlendiğini söyledi.

“ALGORİTMİK YÖNLENDİRME" ŞÜPHESİ 

Olayın neden yaşandığı henüz netlik kazanmazken, ilk değerlendirmelerde araçların navigasyon ve yönlendirme algoritmalarındaki bir hata nedeniyle aynı rotaya yönlendirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Waymo ise yaptığı açıklamada “yönlendirme davranışının düzeltildiğini” ve konunun incelendiğini duyurdu.

GÜVENLİK TARTIŞMASI BAŞLADI 

Yaşanan olay sonrası bölgede yaşayan aileler, özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar açısından durumun güvenlik riski oluşturduğunu savundu. Bazı mahalle sakinleri ise sürücüsüz araçların mahalleyi adeta “bekleme alanı” gibi kullandığını öne sürdü.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Çin ziyareti için 'Harika bir başarı' diyen Trump, Pekin’den elleri tamamen boş dönmüş

Trump, Çin'den elleri tamamen boş dönmüş
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti

Ülke çalkalanıyor! Cumhurbaşkanının aklını çelen İranlı oyuncu kim?

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı

Trump'ı çıldırtacak! Avrupa ülkeleri İran'ın kapısında sıraya girdi
Futbolseverlere müjde! A Milli Takım'ın hazırlık maçları şifresiz kanalda

Dev maçlar şifresiz kanalda
'İlahi adalet' hemen tecelli etti: Kediye yaptıklarından sonra yere kapaklandı

İlahi adalet! Kediye yaptıklarından sonra başına gelene bakın
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
La Liga'da görülmemiş heyecan! Tam 12 takımın küme düşme riski var

Böyle bir lig yok! Tam 12 takım küme düşebilir
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba
RAMS Başakşehir sezonu beşinci tamamladı! Avrupa kupaları için gözler Trabzonspor'da

Süper Lig'in beşincisi belli oldu! Trabzon kupayı alırsa Avrupa'dalar