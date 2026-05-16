Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi

TFF 3. Lig finalinde Çorluspor 1947, Malatya Yeşilyurtspor'u 1-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e katılma başarısı elde etti.

Nesine 3. Lig 1.-2. grup play-off final maçında Çorluspor 1947 ile Malatya Yeşilyurtspor karşı kaşrıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorluspor 1947, 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOLLE 2. LİG'E ÇIKTILAR

Çorluspor 1947'ye galibiyeti getiren golleri 78. dakikada 25 yaşındaki golcü oyuncu Muhammet Arslantaş kaydetti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı.

ŞAMPİYON ÇORLUSPOR 1947

Bu sonuçla birlikte Malatya Yeşilyurtspor, gelecek sezonda da 3. Lig'de mücadele edecek. Çorluspor 1947 ise adını 2. Lig'e yazdırdı. Tekirdağ temsilcisi, gelecek sezon 1. Lig'e çıkma mücadelesi verecek. 

Cemre Yıldız
