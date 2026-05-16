Alarmları kurun! 41 yıllık hegemonya bugün bitebilir

İskoçya futbolunda son 41 yılın en kritik maçlarından biri oynanacak. Celtic ve Rangers’ın yıllardır süren şampiyonluk üstünlüğü sona erebilir.

HEARTS TARİH YAZMANIN EŞİĞİNDE

İskoçya Premiership’te Hearts, Celtic’in 1 puan önünde lider durumda bulunuyor. Hearts, Celtic deplasmanında sahadan beraberlikle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

41 YILLIK DÜZEN YIKILABİLİR

İskoçya’da Aberdeen’in 1985’teki şampiyonluğundan sonra ligde sadece Celtic ve Rangers mutlu sona ulaştı. Bu süreçte Celtic 23, Rangers ise 17 kez şampiyonluk yaşadı.

66 YILLIK HASRET BİTECEK

Tarihinde 4 lig şampiyonluğu bulunan Hearts, en son 1959-60 sezonunda kupayı kaldırmıştı. İskoç ekibi puan alması halinde 66 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.

MAÇ TÜRKİYE’DE ŞİFRESİZ

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Celtic-Hearts karşılaşması Türkiye’de de şifresiz yayınlanacak. Mücadele, 16 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30’da TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

FUTBOL DÜNYASI BU MAÇA KİLİTLENDİ

Şampiyonluk yarışındaki tarihi ihtimal nedeniyle karşılaşma dünya futbolunda büyük heyecan yarattı. İskoçya’da gözler artık Celtic Park’ta oynanacak dev mücadeleye çevrildi.