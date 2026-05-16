Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Arda Güler’in Arsenal’a transfer olabileceği öne sürüldü. 90 milyon euroluk olası transferde Fenerbahçe’nin yaklaşık 18 milyon euro kazanabileceği belirtildi.

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basını AS’ın haberine göre Premier Lig devi Arsenal, Arda Güler’i transfer etmek istiyor. İngiliz ekibinin milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Haberde Arda Güler için konuşulan transfer bedelinin 90 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı. Genç yıldızın Avrupa’daki yükselen değerinin dikkat çektiği ifade edildi.

Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe’nin de önemli bir gelir elde edeceği belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün sonraki satıştan pay maddesi sayesinde yaklaşık 18 milyon euro kazanabileceği öne sürüldü.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Milli yıldızın geleceğiyle ilgili gelişmeler futbol dünyasında yakından takip ediliyor.

Yorumlar (2)

Ahmet Turan Kocur:

Yalan haber, şişirmeyin bu çocuğu 2 ara pası vermeyle 90 milyon euro değil 19 milyon etmez.Real Madrid iyi kadrosu olsa ilk 24 e giremez. Neyse Dünya kupasında göreceğiz, herhalde Kupayı aldırır bize (!)

Düşünen adam:

Sanki milletin cebine para giriyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

