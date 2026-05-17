İran'da yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İran'ın Buşehr eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Bender Kengan kentinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Aseluye-Kengan seferini yapan yolcu otobüsü Siraf Köprüsü yakınlarında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Her yıl yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanımı ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

