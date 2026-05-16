Haberler

La Liga'da görülmemiş heyecan! Tam 12 takımın küme düşme riski var

La Liga'da görülmemiş heyecan! Tam 12 takımın küme düşme riski var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'da 12 takımın La Liga'da kalma mücadelesinde heyecan dorukta. Ligde son 2 haftaya girilirken 8 ile 19. arasında 6 puan fark bulunuyor.

  • La Liga'da bitime 2 hafta kala 12 takım küme düşme riski taşıyor.
  • 8. ile 19. sıra arasında sadece 6 puan fark bulunuyor.
  • Real Oviedo'nun küme düşmesi kesinleşti, son iki takım son 2 haftada belli olacak.

La Liga'da bitime 2 hafta kalırken, kümede kalma mücadelesi veren 12 takım arasındaki yarış büyük bir heyecana sahne oluyor.

LA LIGA'DA BÜYÜK HEYECAN

Barcelona, 35. haftada ağırladığı Real Madrid'i 2-0 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmıştı.  La Liga'da 37. hafta maçları öncesi orta sıralar ile küme düşme hattı arasındaki takımların puan farkı açısından birbirine yakın olması futbol dünyasında eşine az rastlanır bir görüntü sergiliyor. Ligin 8 ile 19. arasında sadece 6 puan farkı bulunurken, son 2 haftada kıyasıya bir ligden düşmeme mücadelesi yaşanacak.

SADECE OVIEDO'NUN DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ 

Ligin 8. sırasında 45 puan toplayan ve İspanya Kral Kupası'nı (Copa del Rey) kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Real Sociedad, matematiksel olarak küme düşme tehlikesini henüz atlatamadı.  La Liga sezonunda, 13 ile 19. sıradaki takımlar arasında sadece 3 puan fark olması nedeniyle zorlu bir küme düşmeme mücadelesi yaşanıyor.

Ligin 9. sırasındaki Athletic Bilbao ve 10. Rayo Vallecano 44'er puana sahipken, 11. Valencia ile 12. Sevilla, 43'er puan topladı. Sıralamada 13. Osasuna ve 14. Espanyol 42'şer, 15. Girona ile 16. Alaves 40'ar puana ulaştı. 17. Elche, 18. Real Mallorca ve 19. Levante ise 39'ar puanla düşme potasına en yakın ekipler arasında yer alıyor. Yaptığı 36 maçta 29 puan toplayan Real Oviedo'nun düşmesi kesinleşmişti. İspanya'da alt lige düşecek son iki takım ise kalan 2 haftada belli olacak.

37. HAFTANIN PROGRAMI

Tamamı 17 Mayıs Pazar günü yapılacak 37. hafta maçlarının programı şöyle:

  • 20.00 Athletic Bilbao-Celta Vigo
  • 20.00 Atletico Madrid-Girona
  • 20.00 Elche-Getafe
  • 20.00 Levante-Real Mallorca
  • 20.00 Osasuna-Espanyol
  • 20.00 Rayo Vallecano-Villarreal
  • 20.00 Real Oviedo-Alaves
  • 20.00 Real Sociedad-Valencia
  • 20.00 Sevilla-Real Madrid
  • 22.15 Barcelona-Real Betis
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü

4 çocuğu kurtarmak için ölüme atladı: Eski dövüşçünün sonu kahretti
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler

''Bırakacağım'' deyip açıkladı
Rizespor'da Samet Akaydin için yolun sonu

Resmi açıklama geldi: Sürpriz ayrılık!
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı

Trump'ı çıldırtacak! Avrupa ülkeleri İran'ın kapısında sıraya girdi
Tanju Çolak'tan Galatasaray yönetimine sert tepki: Biz gavur muyuz kardeşim!

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü: Biz gavur muyuz kardeşim!
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta