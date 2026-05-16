Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni rotası Eskişehir'de festival coşkusu başladı. Şehrin lezzet haritası ilk kez düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nde vitrine çıkacak. Eskişehir’de gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle birlikte 33 “Lezzet Noktası” belirlendi. Bakan Ersoy, “Lezzet Noktası” uygulamasıyla festivalin şehirlerin kültürel kimliğini ve yerel mutfaklarını öne çıkaran güçlü bir vitrine dönüştüğünü ifade etti.

Eskişehir Kültür Yolu Festivali şehrin farklı noktalarına yayılan etkinliklerle sanatın ve kültürel yaşamın buluşma adreslerinden biri olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı festival konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere uzanan yüzlerce etkinlikle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Odunpazarı Modern Müze’de sanatseverlerle buluşturulan festivalin açılışına Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Ayşen Gürcan, Fatih Dönmez, Nebi Hatipoğlu ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer katıldı.

ESKİEHİR'İN DÖRT BİR YANI FESTİVAL SAHNESİNE DÖNÜŞECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin çok yönlü bir planlamayla hayata geçirildiğine dikkat çekti.

Ersoy, festivalin kültür varlıklarını ihya etme yönüne de vurgu yaparak şunları söyledi:

“Sanatı ve sanatçıyı desteklemek, geleneksel değerlerimizle ve uluslararası sanat uygulamalarıyla buluşturarak insanımızın sosyo-kültürel hayatını zenginleştirmek bu festivalin sadece bir yönü. Bir diğer yönü kültür varlıklarımızı ihya etmektir.”

Şehirlerde kültür varlıklarını ön plana çıkaracak özenli güzergâhlar oluşturduklarını aktaran Ersoy, etkinlik noktalarının da bu anlayış doğrultusunda belirlendiğini kaydetti.

Eskişehir Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl 26 şehri kapsayan büyük bir organizasyona dönüştüğünü dile getiren Ersoy, şehrin Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü durağı olduğunu belirtti.

“9 gün boyunca, şehrimizde belirlediğimiz 11 farklı noktada ve 59 farklı başlıkta tam 177 etkinlik gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullanan Bakan Ersoy, festivalin altıncı yılında kapsamı, etkinlik, sanatçı ve katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük festivallerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, konuşmasında, “Büyük düşünerek, sebeplerini masaya yatırıp, gereklerini hesaplayıp, sonuçlarını, kazanımlarını öngörerek girdiğimiz bu yol bugün süresiyle, kapsamıyla, etkinlik, sanatçı ve katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük festivaline; Türkiye’nin bir marka değerine dönüşmüştür.” dedi.